Milan, De Winter ancora titolare: "Sento la fiducia del mister"

Al termine della sfida tra Roma e Milan, terminata 1-1, è intervenuto Koni De Winter ai microfoni di DAZN per analizzare il match: "Ci siamo messi in una buona posizione. Peccato per il rigore, non ho visto niente ma lo dobbiamo accettare".

Avete faticato nel primo tempo.

"Loro hanno fatto un primo tempo importante, ma anche la nostra qualità nel tenere botta è stato importante. Siamo stati bravi, con Maignan, a non prendere gol. Il mister mi ha chiesto di stare in posizione, ordinata, e ho dato equilibrio senza andare troppo in giro: ascolto il mister e faccio quello che mi chiede".

Anche quest'oggi hai avuto fiducia da Allegri.

"Giocare è sempre bello per stare dentro al campo e aiutare i compagni, la fiducia del mister è bello".