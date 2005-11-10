Juventus, i costi del bilancio: stipendi a 209,8 milioni. Poi 150,5 milioni di varie

Il costo dei calciatori è la voce dominante del bilancio della Juventus. I servizi esterni valgono 86,4 milioni, mentre gli ammortamenti dei cartellini superano i 126 milioni. La spesa operativa complessiva diminuisce anno su anno, ma resta elevata.

Meno 42 milioni

Nel prospetto gestionale consolidato, i costi operativi ammontano a 363,6 milioni di euro, contro i 405,7 milioni dell'esercizio precedente. Una riduzione di circa 42 milioni, che è un segnale positivo. Ma il costo complessivo della gestione non si ferma qui: bisogna aggiungere 150,5 milioni tra ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

Gli stipendi

La voce più pesante è quella del personale tesserato, che raggiunge 209,8 milioni. Al suo interno ci sono 165,6 milioni di retribuzioni, 29,1 milioni di premi variabili, 8,5 milioni di contributi e altre componenti minori. I compensi per i calciatori temporaneamente trasferiti sono pari a 2,2 milioni, mentre gli incentivi all'esodo valgono 1,5 milioni. Il confronto con la stagione precedente mostra una diminuzione di circa 10,5 milioni. Le retribuzioni sono comunque aumentate di 9,7 milioni

La seconda grande voce è quella dei servizi esterni, pari a 86,4 milioni. Si tratta di una categoria ampia, che comprende le spese per organizzare e gestire l'attività sportiva e societaria. Tra le principali componenti figurano soggiorno e ristorazione per 16,4 milioni, manutenzioni per 13,5 milioni, consulenze per 9,6 milioni e marketing e media per 6,8 milioni. Seguono utenze, assicurazioni, consulenti sportivi, pulizia, sicurezza, accoglienza e spese legali.