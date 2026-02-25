Juventus-Galatasaray, le formazioni ufficiali: ennesimo ruolo diverso per McKennie

Alle ore 21:00 scende in campo la Juventus, che ospita il Galatasaray per il ritorno del playoff di Champions League.

Non ci sono grandi novità di formazione nei bianconeri, Spalletti schiera la sua Juventus con quello che dovrebbe essere un 4-3-3. Nel quale McKennie viene chiamato a fare l'ennesimo ruolo diverso di questa stagione, quello del terzino sinistro, per via delle numerose assenze. A centrocampo Koopmeiners agisce a fianco di Locatelli e Thuram, guida il tridente d'attacco il canadese David con Conceicao e Yildiz ai suoi lati.

Tanta Serie A nell'undici iniziale di Okan Buruk per il Galatasaray. A centrocampo Torreira e Lemina, sulla trequarti l'ex napoletano Lang e davanti un altro in precedenza azzurro come Osimhen. Tanti volti noti del nostro calcio anche in panchina, come Icardi, Ayhan e Singo, parte inizialmente fuori pure Sané.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Galatasaray.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Gil, Rizzo.

Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Lang, Sara, Yilmaz; Osimhen.

A disposizione: Sen, Guvenc, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey.

Allenatore: Okan Buruk.