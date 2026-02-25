Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (32’ st Djimsiti), Hien, Kolasinac (27’ st Ahanor); Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski (40’ st Sulemana); Scamacca (27’ st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Ederson, Bellanova, Vavassori. All.: Palladino
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson (25’ st Yan Couto), Bellingham (25’ st Adeyemi), Nmecha, Svensson; Beier (15’ st Fabio Silva), Brandt (15’ st Chukwuemeka); Guirassy. A disp.: Ostrzinski, Meyer, Schlotterbeck, Benkara, Reggiani, Ozcan, Sabitzer, Inacio. All.: Kovac
Arbitro: Sanchez Martinez (Spagna).
Marcatori: 5’ Scamacca (A), 45’ Zappacosta (A), 57’ Pasalic (A), 75’ Adeyemi (B), 98’ rig. Samardzic (A)
Ammoniti: Hien (A), Can (B), Fabio Silva (B)
Espulsi: Bensebaini (B)