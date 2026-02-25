La Juve deve ribaltare il 5-2. Del Piero: "Finché non c'è il triplice fischio tutto può accadere"

La Juventus stasera contro il Galatasaray deve provare a ribaltare il 5-2 dell’andata e qualificarsi agli ottavi di Champions League. A Sky Sport, Alessandro Del Piero la definisce "un'impresa titanica, molto più grande di quella dell'Inter", ha detto l’ex capitano bianconero. "La Juve deve dare una risposta di orgoglio, vincendo una partita superiore di cuore e di testa e darsi delle risposte. Serve una scintilla che faccia cambiare il trend. Finché non c'è triplice fischio tutto può accadere".

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Galatasaray:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz.

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Gil, Rizzo.

Allenatore: Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Lang, Sara, Yilmaz; Osimhen.

A disposizione: Sen, Guvenc, Icardi, Sane, Akgun, Elmali, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Singo, Boey.

Allenatore: Okan Buruk.