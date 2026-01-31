Sassuolo, nuovi contatti per Pedro Felipe della Juve: si va verso il prestito con diritto di riscatto

Il Sassuolo avanza per Pedro Felipe. Secondo quanto riporta Sky Sport, le ultime ore hanno registrato nuovi contatti positivi tra le parti per il trasferimento in prestito del centrale classe 2004 dalla Juventus ai neroverdi. I due club stanno definendo l'intesa e l'affare dovrebbe chiudersi appunto a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del Sassuolo e un'eventuale percentuale sulla rivendita a favore della Vecchia Signora.

Sul brasiliano, che ancora non ha esordito in Serie A con la prima squadra bianconera ma ha giocato in Serie C con la Juve Next Gen, si era mosso pure il Verona.