Juventus, ai dettagli la cessione di Pedro Felipe al Sassuolo. È l'antipasto per Muharemovic?

Juventus e Sassuolo sono ormai molto vicine a chiudere l’accordo per il passaggio di Pedro Felipe in Emilia. Come riferito gazzetta.it, nelle ultime ore i contatti tra i due club hanno prodotto passi avanti decisivi, portando a una soluzione condivisa sulla formula dell’operazione. Il difensore brasiliano dovrebbe trasferirsi in neroverde con un prestito accompagnato dal diritto di riscatto; in caso di acquisizione a titolo definitivo, la Juve si garantirà comunque una percentuale del 30% su una futura rivendita.

Sul tavolo delle discussioni tra Juve e Sassuolo, però, non c’è solo il nome di Pedro Felipe. L’operazione richiama infatti quella di Muharemovic, arrivato al Sassuolo con la promozione in A ma con il 50% sulla futura rivendita ancora in mano juventina. Il centrale classe 2003, recentemente accostato a diversi club di alto livello, è tornato al centro dei pensieri della dirigenza bianconera, alla ricerca di un difensore mancino.

I dialoghi tra le società hanno toccato anche questo tema, con la Juve che si è mossa per garantirsi una corsia preferenziale in vista dell’estate. Intanto l’amministratore delegato Carnevali ha escluso partenze a gennaio. Il futuro di Muharemovic resta aperto e potrebbe, chissà, riportarlo a Torino.