TMW Juventus, in due su Facundo Gonzalez. Piace anche a diversi club europei

Facundo Gonzalez ha diversi estimatori in Serie A. Nel corso delle ultime ore ci sono stati sondaggi da parte del Genoa - in caso dovesse cedere l'ex bianconero Koni de Winter - ma anche del Parma. La sua situazione appare abbastanza chiara: qualora dovesse arrivare un'offerta tra i 5 e i 7 milioni verrà ceduto, anche se ci sono diversi club europei sulle sue tracce.

Facundo Gonzalez è tornato alla Juventus dopo una stagione in prestito al Feyenoord. Il difensore argentino classe 2003 non è restato nel club di Rotterdam che ha deciso di non riscattarlo per circa sei milioni di euro dopo una stagione da 10 presenze, di cui sei in Eredivisie. Nato a Montevideo, 22 anni compiuti il 6 luglio, nella stagione 2023/24 ha giocato con continuità alla Sampdoria è quindi nuovamente un calciatore in forza alla Juventus, club con cui ha ancora un altro anno di contratto.

Gonzalez non ha viaggiato negli Stati Uniti lo scorso mese durante il Mondiale per Club. Non per una scelta tecnica, ma bensì per un problemino fisico. In accordo con la società ha infatti deciso di curare le noie alla schiena a Torino così da essere a totale disposizione del club a partire da luglio.