Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus, in due su Facundo Gonzalez. Piace anche a diversi club europei

Juventus, in due su Facundo Gonzalez. Piace anche a diversi club europeiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:58Serie A
di Andrea Losapio

Facundo Gonzalez ha diversi estimatori in Serie A. Nel corso delle ultime ore ci sono stati sondaggi da parte del Genoa - in caso dovesse cedere l'ex bianconero Koni de Winter - ma anche del Parma. La sua situazione appare abbastanza chiara: qualora dovesse arrivare un'offerta tra i 5 e i 7 milioni verrà ceduto, anche se ci sono diversi club europei sulle sue tracce.

Facundo Gonzalez è tornato alla Juventus dopo una stagione in prestito al Feyenoord. Il difensore argentino classe 2003 non è restato nel club di Rotterdam che ha deciso di non riscattarlo per circa sei milioni di euro dopo una stagione da 10 presenze, di cui sei in Eredivisie. Nato a Montevideo, 22 anni compiuti il 6 luglio, nella stagione 2023/24 ha giocato con continuità alla Sampdoria è quindi nuovamente un calciatore in forza alla Juventus, club con cui ha ancora un altro anno di contratto.

Gonzalez non ha viaggiato negli Stati Uniti lo scorso mese durante il Mondiale per Club. Non per una scelta tecnica, ma bensì per un problemino fisico. In accordo con la società ha infatti deciso di curare le noie alla schiena a Torino così da essere a totale disposizione del club a partire da luglio.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Juventus, Facundo Gonzalez ha tante offerte ma vuole andare via a titolo definitivo... Juventus, Facundo Gonzalez ha tante offerte ma vuole andare via a titolo definitivo
Sulla scia di De Winter: così il Genoa si rinforza dalla Juve con Facundo Gonzalez... Sulla scia di De Winter: così il Genoa si rinforza dalla Juve con Facundo Gonzalez
Colpo in entrata a sorpresa per il Genoa: a un passo Gonzalez dalla Juventus Colpo in entrata a sorpresa per il Genoa: a un passo Gonzalez dalla Juventus
Altre notizie Serie A
Milan, Bondo alla Cremonese: visite mediche fra lunedì e martedì con i grigiorosso... TMWMilan, Bondo alla Cremonese: visite mediche fra lunedì e martedì con i grigiorosso
Fiorentina, l'orgoglio di De Gea: "Dimostrato di poter giocare contro un top club"... Fiorentina, l'orgoglio di De Gea: "Dimostrato di poter giocare contro un top club"
Sassuolo, Miranda verso un nuovo addio: c'è il Trento ma soprattutto il Vicenza Sassuolo, Miranda verso un nuovo addio: c'è il Trento ma soprattutto il Vicenza
Fiorentina, Comuzzo contro lo United out al 34'. Semplice problema allo stomaco Fiorentina, Comuzzo contro lo United out al 34'. Semplice problema allo stomaco
Fiorentina, Pioli dopo lo United: "Laavoriamo bene, ma dobbiamo alzare il livello"... Fiorentina, Pioli dopo lo United: "Laavoriamo bene, ma dobbiamo alzare il livello"
Il PSG prende Chevalier, Donnarumma pubblica foto in famiglia: "Numero 1" Il PSG prende Chevalier, Donnarumma pubblica foto in famiglia: "Numero 1"
Bologna, tutti gli uomini di Sartori per sostituire Ndoye: felsinei concentrati sull'estero... Bologna, tutti gli uomini di Sartori per sostituire Ndoye: felsinei concentrati sull'estero
Sassuolo, dal Venezia arriva a titolo definitivo il difensore indonesiano Jay Idzes... UfficialeSassuolo, dal Venezia arriva a titolo definitivo il difensore indonesiano Jay Idzes
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I club sono ostaggi dei calciatori, non il contrario: servono regole per tutelare anche le società, perché così sarà impossibile andare avanti. Il Milan che sta per chiudere Hojlund complica l'estate della Juventus
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Trenta giocatori in cerca di contratto. La short list degli svincolati per la Serie B
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Thiaw ad un passo dal Newcastle. Per la sua sostituzione caccia a due italiani
Immagine top news n.1 Juventus, Tudor sugli 'esuberi': "Il mercato è aperto, vediamo. Vlahovic? Professionale"
Immagine top news n.2 Il Newcastle è arrivato a 40 milioni per Thiaw: il Milan riflette, possibile fumata bianca a ore
Immagine top news n.3 Sesko allo United libera Hojlund: ora il Milan può chiudere per il centravanti
Immagine top news n.4 Saluta anche Raspadori: ecco la mappa completa dei Nazionali in giro per il mondo
Immagine top news n.5 Sesko è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United: affare da 85 milioni
Immagine top news n.6 L'incredibile cifra incassata dal Napoli dalle cessioni. Con Raspa, Simeone e Zanoli...
Immagine top news n.7 Il Como può perdere (almeno) 30 milioni per Nico Paz. Perché il Real può ricomprarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.2 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.4 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Tudor rassicura sul mercato: "Il club sta lavorando, siamo in sintonia"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Bondo alla Cremonese: visite mediche fra lunedì e martedì con i grigiorossi
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, l'orgoglio di De Gea: "Dimostrato di poter giocare contro un top club"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Miranda verso un nuovo addio: c'è il Trento ma soprattutto il Vicenza
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Comuzzo contro lo United out al 34'. Semplice problema allo stomaco
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Pioli dopo lo United: "Laavoriamo bene, ma dobbiamo alzare il livello"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Crespi: "Sto capendo l'importanza dell'Avellino per questa terra
Immagine news Serie B n.2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.3 Padova, in prova il portiere Mouquet. Caccia al bomber: tanti nomi sul taccuino
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, arriva in prestito dall'Atalanta il centrocampista Leonardo Mendicino
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Ternana, i convocati di Chiappella per l'esordio in Coppa Italia
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, ceduto in prestito stagionale Giacomo Cavallini al Forlì
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Pattarello sul rinnovo: "Una scelta di cuore. Questa è casa mia"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Vogliamo passare il turno contro il Padova. Ma facendo buon calcio"
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, a volte ritornano: i Lupi starebbero valutando 'Ciccio Polpaccio'
Immagine news Serie C n.4 Rollercoaster Rimini, Scarcella dice addio poi ci ripensa. E deposita la fideiussione
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, ceduto in prestito annuale Enrico Lovato alla Pro Sesto
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Francesco Deli al passo d'addio: il centrocampista verso la Nocerina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Pallone d'oro 2025, le nomination per tutte le categorie. Due le italiane in lizza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?