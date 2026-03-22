Juventus, Kalulu e il pari col Sassuolo: "Bisogna accettare il risultato e andare avanti"

Pareggio amaro per la Juventus. I bianconeri non sono andati oltre l'1-1 in casa contro il Sassuolo fallendo anche un calcio di rigore nel finale con Locatelli. Al termine del match, il difensore Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Rai Sport:

"È vero che oggi abbiamo ancora creato tantissimo che sia con il nostro movimento, che con il resto, con un centimetro in più, un centimetro in meno andavo verso il nostro senso. Oggi non è andata ed è molto difficile da accettare, ovviamente. Penso però che i tifosi che sono stati molto bravi ancora oggi, bisogna comunque accettare e andare avanti, prendere, lavorare sui movimenti, sia difensivamente che di tutta la squadra e così devi superare questo momento".

E' mancato un po' di equilibrio alla Juventus tra fase difensiva e fase offensiva?

"Sapevamo che il Sassuolo è squadra comunque molto brava a gestire le partite, sapevamo che c'era più spazio per ripartire. È più o meno obbligatorio, se vuoi buttare dentro la palla, porti meno gente, se porti meno gente hai meno occasioni. È stato quello il calcio alla fine. Poi abbiamo comunque gestito, anche se avevamo spazio, abbiamo gestito comunque bene questi spazi per loro. E sapevamo che era forse questa la difficoltà, poi il Sassuolo è una squadra di Serie A ovviamente".