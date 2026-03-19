Kalulu torna in Nazionale: "Sono veramente felice e grato". Anche la Juve gli fa i complimenti

"Congratulazioni Pierre". Pierre Kalulu tornerà a vestire la maglia della Nazionale francese e la Juventus su Instagram ha postato un video per fargli i complimenti, meritati visti il suo rendimento stagionale. Il difensore bianconero è infatti tra i principali protagonisti dell'annata della Vecchia Signora, che finora l'ha visto collezionare ben 40 presenze con due gol e sei assist in 3.571 minuti giocati.

Le parole di Kalulu ai canali social della Juve

"Sono veramente felice e grato. Sono contento di giocare di nuovo con la Nazionale francese", ha dichiarato l'ex Milan dopo aver appreso la notizia della convocazione.

I convocati della Francia

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kalulu, Konate, Saliba, Upamecano.

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, M. Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery.

Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembelé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram.