Juventus, Kalulu: "Spalletti mi lascia libertà, questa posizione mi piace"

Pierre Kalulu, sempre più versione assistman, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta 4-1 in trasferta contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni:

L’ultimo difensore a fari tanti assist come te è stato Cancelo. I compagni dicono che Spalletti è unico, sei d’accordo?

“Si, è vero che giochiamo bene. Soprattutto i risultati vanno bene, quando si gioca bene e basta non è abbastanza in questa società. Ci divertiamo sul campo e ci fa piacere”.

Hai potenzialità incredibili, cosa pensi sul ruolo che ti ha ritagliato Spalletti?

“Quello che mi piace su questa posizione è che la scelta è mia. Ho direttive ogni partita ma poi dipende da me dove voglio stare in campo, in base a quello che vedo. Ti obbliga a pensare in ogni momento della partita, si può fare meglio a livello di scelte ma questa libertà mi piace molto. A livello difensivo faccio il mio, più si gioca meglio è. È una posizione top per me”.

Da quando c’è Spalletti sembra essere cambiato il mondo, in che cosa è stato bravo a cambiare?

“Penso che soprattutto quanto siamo sul campo siamo a nostro agio, che sia per posizioni o per i momenti della partita dove possiamo dare il massimo. Possiamo esprimere il nostro miglior calcio e fa tutta la differenza, è la nostra responsabilità se facciamo bene o meno. Ogni giorno abbiamo i video per capire cosa va bene e male, si spinge sempre per dare di più”.