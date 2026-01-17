Juventus, Kelly: "Lavoriamo per migliorare, vogliamo arrivare al nostro obiettivo"
Lloyd Kelly, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida sul campo del Cagliari, valida per la ventunesima giornata di Serie A: "Stiamo facendo bene come squadra, lavoriamo per imparare e migliorare ancora. Per noi è importante arrivare al nostro obiettivo, con una mentalità vincente".
