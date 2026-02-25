Juventus, Koopmeiners: "Dobbiamo andare forti e fare tre gol. Sono un centrocampista ma aiuto la squadra"
Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida contro il Galatasaray valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Le sue parole: "Dobbiamo andare forte dal primo minuto. Dobbiamo fare minimo tre gol e pensare all'equilibrio. Dobbiamo pensare a tutto e fare tre gol".
Hai cambiato tantissimi ruoli, quanto sei felice di stare nel tuo ruolo?
"Sono un centrocampsita, lo sanno tutti. Ma se il mister ha bisogno di me in difesa per infortuni io aiuto la squadra. Devo fare meglio in tutti i ruoli. Importante rispondere bene".
