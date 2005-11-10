Juventus, Koopmeiners elogia Alajbegovic: "Bravo ragazzo, c'è bisogno della sua energia"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:42Serie A
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01.11.2026 23:42Serie A
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Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Napoli vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Mi dici qualcosa su Alajbegovic?
"Bravo ragazzo, abbiamo bisogno della sua energia. Ha fatto molto bene".
Che giorni sono stati?
"Abbiamo parlato tanto, di mentalità. Questa non era la Juve, come abbiamo giocato con il Genoa. Oggi è un buon inizio di come dobbiamo giocare ogni partita".
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