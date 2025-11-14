Serbia fuori dai Mondiali al 99%. Kostic attacca: "Con l'attuale ct saremmo ai playoff"

Filip Kostic tira una frecciata all'ex ct della nazionale serba, Dragan Stojkovic, dimissionario dopo la sconfitta casalinga contro l'Albania a ottobre, che ne ha praticamente compromesso il cammino. Selezione ora affidata a Veljko Paunović. L'esterno sinistro della Juventus e della Serbia parla di una qualificazione ai Mondiali ormai fallita al 99.9%.

Intervenuto ai microfoni di Arena Sport dopo la sconfitta della sua nazionale contro la Serbia, Kostic ha dichiarato: "Se avessimo avuto questo, cioè l'allenatore e tutto il lavoro svolto nei giorni precedenti, credo che avremmo ottenuto un risultato molto, molto migliore e saremmo arrivati ​​secondi, garantito. Non avremmo perso contro l'Albania, è una delle sconfitte più dure della mia carriera, è stata dura per tutti noi. Ecco perché oggi stiamo soffrendo tutti. Dobbiamo rialzarci, crederci e andare avanti".

Kostic nel corso della partita contro l'Inghilterra ha indossato per la prima volta la fascia di capitano: "È un grande onore e un piacere indossare la fascia, è un sogno ed è qualcosa che mi incoraggia e mi dà ancora più motivazione. Per quanto riguarda la partita, abbiamo giocato contro una delle migliori nazionali del mondo. Abbiamo avuto occasioni, mi dispiace non averle sfruttate, ma abbiamo dimostrato carattere, che abbiamo potenziale e che la nazionale migliorerà, questo è certo. Ho giocato in una posizione diversa, avevo un ruolo diverso, ma come dice l'allenatore, sono qui, a disposizione della nazionale e della squadra".

Affinché la Serbia possa ancora avere speranze di qualificazione devono verificarsi almeno 3 di questi quattro scenari:



1. La Romania deve classificarsi tra le prime due squadre del proprio girone di qualificazione

2. La Svezia deve classificarsi in una delle prime due posizioni del proprio girone di qualificazione

3. L'Irlanda del Nord deve essere tra le prime due squadre del proprio girone di qualificazione.

4. Il Belgio non deve essere tra le prime due squadre del proprio girone di qualificazione.