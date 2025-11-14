Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juventus e l'Inter osservano Tiago Gabriel. E Joao Mario può già partire

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 10:38Serie A
Daniele Najjar

La finestra di mercato di gennaio si avvicina sempre di più e la Juventus riflette sui rinforzi che potrebbero fare il caso del nuovo tecnico Luciano Spalletti per la risalita in classifica. Secondo Tuttosport nella lista bianconera è finito anche il difensore del Lecce, Tiago Gabriel.

Tanto che un paio di settimane fa al Franchi, in occasione di Fiorentina-Lecce, era presente uno scout della Signora per osservarlo dal vivo. Per i giallorossi sarebbe un'ennesima plusvalenza, visto il milione e mezzo pagato per acquistarlo dopo che Pantaleo Corvino lo ha individuato: il quotidiano parla ora di una valutazione da 25-30 milioni.

La concorrenza non mancherebbe, visto che dall'Inghilterra alcuni club potrebbero spingersi a fare offerte pesanti già in inverno. La Juventus però lo starebbe monitorando, così come l’Inter che lo ha affrontato di recente al Bentegodi. Nella rosa di Spalletti avrebbe il ruolo di vice-Bremer nella retroguardia a tre

Al contempo in casa Juve si riflette sul rendimento di Joao Mario, il cui futuro appare già in bilico: stando a quanto si legge, l’ex Porto rischia di poter partire anzitempo da Torino in caso di proposte interessanti. Anche con Spalletti infatti, oltre che con Tudor, il giocatore non sembra convincere in queste prime battute.

