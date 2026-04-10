Lewandowski vuole un'altra big e si mette sul mercato: il Milan è tentato, Juve alla finestra

Robert Lewandowski non ha intenzione di fermarsi e al termine della stagione, quando il suo contratto con il Barcellona sarà scaduto, vuole giocare in un'altra grande piazza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i suoi manager sono al lavoro per trovare una soluzione per il polacco e il Milan è certamente un'opzione. Non si può dire che si stia offrendo, ma è in cerca di una sfida all'altezza della sua fama.

La concorrenza non manca, con anche la Juventus che è interessata. Il problema resta l'ingaggio, oggi superiore ai 15 milioni di euro netti, ma il Diavolo farà i suoi conti prima di decidere. Pulisic e Leao hanno segnato rispettivamente 8 e 9 gol, meno di quelli realizzati dall'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, arrivato invece a quota 17 totali.

In carriera vanta 375 presenze e 344 gol con il Bayern Monaco, 187 gettoni e 103 reti con il Borussia Dortmund, 186 apparizioni e 118 centri con il Barcellona, 82 sfide e 41 gol con il Lech Poznan e 32 incontri e 21 reti con lo Znicz Pruszkow. Inoltre è sceso in campo 165 volte con la Polonia, segnando 89 reti. Da menzionare pure le 3 gare con l'Under 21.