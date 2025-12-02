Juventus, Locatelli premiato prima della gara con l'Udinese per le 200 gare in bianconero
Nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari, è arrivata la presenza numero 200 in bianconero per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus è stato premiato questa sera prima della gara di Coppa Italia contro l'Udinese.
Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, gara degli ottavi di Coppa Italia in procinto di iniziare all'Allianz Stadium:
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal; David, Yildiz.
A disposizione: Scaglia, Mangiapoco, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Thuram, Openda, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe.
All. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa.
A disposizione: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Gueyé, Bayo, Bravo, Kabasele, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Miller, Rui Modesto.
All. Runjaic
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Scatragli - Palermo
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Giua
AVAR: Marini