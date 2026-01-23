La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino

La Juventus ha scelto di accelerare. Dopo aver capito che non esistevano le condizioni per portare avanti la trattativa col Crystal Palace per Mateta, il club bianconero ha virato con decisione su Youssef En-Nesyri. Il direttore sportivo Ottolini è volato a Istanbul, facendosi intercettare allo stadio per Fenerbahce-Aston Villa.

A margine della sfida, il dirigente bianconero ha incontrato i dirigenti del club di Istanbul e in queste ore parlerà direttamente col giocatore, di ritorno in Turchia dopo la Coppa d'Africa. Un'operazione che, salvo colpi di scena, dovrebbe chiudersi già nelle prossime ore per la gioia di Luciano Spalletti che avrà così a disposizione qualcosa in più che una semplice alternativa per il ruolo di centravanti. L'arrivo di En-Nesyri, permetterebbe a Openda di spostarsi sulla sinistra nel ruolo di vice Yildiz.

Le parti stanno cercando di definire i dettagli sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 19 per un totale di 20, con l'ingaggio da circa 2 milioni di euro netti fino a fine stagione a carico della società bianconera. Parallelamente, i dirigenti hanno avviato i contatti anche per Juanlu Sanchez del Siviglia, giocatore che piace anche al Napoli e che nelle idee della Juventus andrebbe a vestire i panni del vice Kalulu.