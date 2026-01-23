Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho

Napoli attivissimo in queste ore di calciomercato. Le operazioni azzurre sono iniziate con la definizione dell'addio di Lorenzo Lucca, centravanti arrivato in estate e mai entrato realmente all'interno delle rotazioni di Antonio Conte. L'ex Udinese nelle scorse ore è partito per l'Inghilterra, dove dopo le visite mediche firmerà il suo nuovo contratto col Nottingham Forest. Un'operazione che il Napoli ha chiuso sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto da 35 milioni al termine della stagione.

Non solo Lucca però: l'altro addio pesante della rosa azzurra è quello di Noa Lang, attaccante esterno arrivato in estate per 25 milioni di euro. L'operazione col Galatasaray è chiusa, con il Napoli che ha detto sì ad un prestito con diritto di riscatto per complessivi 30 milioni di euro. Sistemate le uscite, ecco che il ds Manna ha potuto operare in entrata, seguendo il principio del "saldo zero".

In serata è arrivata la fumata bianca per Giovane del Verona, giocatore che arriverà con un iniziale investimento da 2 milioni di euro e ricchi bonus per ulteriori 20 milioni. Non solo Giovane però, visto che il Napoli è attivo su più fronti: sfida con la Juventus per Juanlu, esterno del Siviglia cercato anche in estate, e via alla ricerca di un ulteriore interprete offensivo visto l'infortunio più grave del previsto di David Neres: in questo senso occhi puntati su Daniel Maldini, Jeremy Boga e soprattutto Jadon Sancho.