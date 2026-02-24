Juventus, ma il rinnovo di Vlahovic è ancora possibile? Dipende da due fattori

Ma il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è ancora possibile? Il centravanti è ancora fuori per infortunio e tutto tace sul fronte del prolungamento del suo rapporto con i bianconeri. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti le parti non sono mai state vicine a un accordo e dunque, qualora decidessero di parlarne, dovrebbero sedersi per ricominciare da zero.

Il quotidiano spiega che il primo fattore ad essere determinante in questa vicenda sarà legato alle richieste salariali del giocatore ed all'offerta del club. Se le richieste saranno in linea con lo stipendio attuale, allora sarà impossibile andare avanti assieme. Dall'altro lato, la Juve potrebbe proporgli uno stipendio simile a quello di Kenan Yildiz, dunque se la distanza non sarà molta, si potrà trovare un punto d'incontro.

L'altro fattore fondamentale sarà chiaramente quello delle possibili richieste che potrebbero arrivare dalla concorrenza. Al giocatore piacerebbe un’esperienza in Spagna, dove in passato ha avuto contatti con l'Atletico Madrid. Si parla poi del Barcellona, mentre il suo sogno sarebbe quello di giocare nel Real Madrid. In Italia il giocatore tiene d'occhio il Milan, mentre anche la destinazione Premier League non la disdegnerebbe, pur consapevole di andare incontro a possibili diﬃcoltà d’ambientamento in terra inglese.