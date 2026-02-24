Pisa a un passo dalla B con tre mesi d'anticipo. Dopo le spese da big di gennaio

La sconfitta di ieri al Franchi contro la Fiorentina ha reso ancor più drammatica la situazione di classifica del Pisa. Con soli sei punti conquistati nelle ultime quindici giornate di campionato, la squadra nerazzurra s'è creata una vera e propria fossa tra lei e la salvezza. Un quart'ultimo posto che adesso dista nove punti: un'infinità, soprattutto considerando che davanti squadre come i viola sfidati ieri e il Lecce hanno iniziato a correre. Soprattutto, che l'ultima vittoria del Pisa è datata 7 novembre. "Per me ci sono ancora 36 punti da giocare, è difficile ma la possibilità c'è. Se giochiamo come i primi 45 minuti sarà però impossibile salvarsi", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Oscar Hiljemark. L'arrivo del tecnico svedese non ha prodotto fin qui alcun risultato: uno 0-0 contro l'altra squadra ultima in classifica nella sfida d'esordio e poi due sconfitte.

Con una media di poco superiore al punto ogni due partite salvarsi è praticamente impossibile. Per conquistare la salvezza serve che il Pisa nelle ultime dodici giornate conquisti 22-23 punti, uno scenario che oggi appare utopico nonostante un mese di gennaio che ha visto i nerazzurri grandi protagonisti sul mercato per provare a investire la rotta. "Abbiamo avuto troppe opportunità quest’anno e fino ad oggi non le abbiamo sfruttate", ha detto ieri l'amministratore delegato Giovanni Corrado. Il dirigente nerazzurro che è la mente dell'ultima sessione di calciomercato ha dichiarato di crederci ancora, che la salvezza è ancora un obiettivo. Dichiarazioni doverose, ma adesso per il Pisa si fa davvero dura anche perché le prossime saranno contro Bologna e Juventus.

E dire che il 2026 per la società toscana era iniziata con ben altre ambizioni. Il Pisa a gennaio ha speso come pochissimi altri club tra i nove milioni investiti per Durosinmi e l'articolato trasferimento di Loyola che a conti fatti costerà anche di più. Rosen Bozhinov è costato circa cinque milioni di euro, tre milioni sono stati spesi per Filip Stojilkovic mentre Samuel Iling-Junior in prestito è stato la chicca finale. Acquisti che avrebbero dovuto dare tutt'altro volto alla stagione e che invece fin qui non hanno spostato praticamente nulla.