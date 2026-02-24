Se n'è accorto anche Gattuso: non sarà il miglior Kean, ma ha segnato il terzo gol di fila

La Fiorentina ieri sera, battendo 1-0 il Pisa nel Derby dell'Arno, potrebbe aver raccolto un successo importante se non decisivo per la corsa salvezza e per mettersi in una posizione di inerzia tale da uscire finalmente dalle acque agitate della zona retrocessione. Di sicuro c'è che dai 90 minuti più recupero del Franchi, tra le varie notizie positive raccolte dai tifosi della Fiorentina, ne sia emersa una altrettanto buona in ottica Nazionale, contando soprattutto gli imminenti playoff.

Con il gol che è servito per garantire il successo della Fiorentina sul Pisa, infatti, il centravanti viola Moise Kean ha raccolto il suo terzo centro consecutivo, se si guardano naturalmente solo le partite in cui è stato impiegato (tra ieri e il Como, per esempio, c'è di mezzo lo Jagiellonia per il quale però non era stato neppure convocato) e questo suona come positivo anche alle orecchie di Gattuso.

Tra una cena di squadra e l'altra, infatti, il commissario tecnico sta preparando l'appuntamento più importante nella sua carriera da allenatore, che potrebbe aprire le porte a lui (e al resto del paese) verso la cancellazione di un incubo che si perpetua da troppi anni e che vede l'Italia incapace di andare ai Mondiali. Le prime sfide sul percorso dell'Italia saranno intanto quelle del playoff. E non manca molto, anzi, siamo a poco più di un mese dalla prima delle due sfide. Che sarà da vincere, per poter avanzare e conquistarsi anche la seconda occasione. Nel playoff l'Italia esordirà contro l'Irlanda del Nord il 26 marzo, per poi sfidare la vincente tra Galles e Bosnia nella finale che può aprire le porte per i Mondiali.

Qualche novità sta bollendo nella pentola dell'Italia di Gattuso, si parla per esempio del possibile ritorno di Verratti o della chiamata per il talento atalantino Palestra, che sta brillando a Cagliari. Tra le decisioni che il ct dovrà prendere c'è anche quella su chi sarà chiamato a guidare l'attacco azzurro. E fino ad oggi Kean sempre stato in pensieri e convocazioni, anche nei mesi di inizio stagione in cui segnava poco o nulla.

Non sarà il miglior Kean, ma con quello che ha deciso Fiorentina-Pisa sono adesso 9 i gol in stagione con la maglia viola, 8 in campionato, e soprattutto tre di fila. Un dato importante, se si conta che manca meno di un mese al playoff.