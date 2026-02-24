Giovedì Bologna e Fiorentina in Europa League e Conference: gli arbitri delle due partite

Giovedì si concluderanno le due settimane di playoff delle coppe europee per club, con i 90 minuti di ritorno per quanto concerne Europa League e Conference. Sono due le squadre di Serie A impegnate: nella prima delle due manifestazioni scende in campo il Bologna, che ospita il Brann ripartendo dall'1-0 a proprio favore ottenuto in suolo norvegese; per la sorella minore delle tre coppe, la Conference, tocca invece alla Fiorentina mantenere il triplice vantaggio raccolto nell'andata contro i polacchi dello Jagiellonia, disputata anch'essa in trasferta.

La UEFA ha designato le squadre di arbitri scelti per le due partite. Bologna-Brann sarà diretta in campo dal francese Bastien (in foto), coadiuvato da una squadra quasi tutta transalpina, ad eccezione dell'AVAR che sarà l'olandese Van Boekel. La sfida Fiorentina-Jagiellonia, invece, è stata assegnata al serbo Jovanovic e anche nel suo caso il team è quasi tutto di connazionali. L'unico che eccede è il VAR, che sarà il tedesco Brand. Di seguito le due designazioni con l'elenco dei nomi al completo.

BOLOGNA vs BRANN [Europa League, 26/2/2026, ore 21:00]

Arbitro: Benoît Bastien FRA

Assistenti: Hicham Zakrani FRA e Aurélien Berthomieu FRA

Quarto uomo: Bastien Dechepy FRA

Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA

Assistente Video Assistant Referee: Pol van Boekel NED

FIORENTINA vs JAGIELLONIA [Conference League, 26/2/2026, ore 21:00]

Arbitro: Srdjan Jovanović SRB

Assistenti: Uroš Stojković SRB e Miloš Simovic SRB

Quarto uomo: Novak Simović SRB

Video Assistant Referee: Benjamin Brand GER

Assistente Video Assistant Referee: Aleksandar Živković SRB