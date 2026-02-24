La Roma e Gasperini colpiti da Venturino: può partire titolare contro la Juventus

Matias Soule e Paulo Dybala rischiano di dover saltare anche la partita di domenica contro la Juventus e la Roma deve dunque riorganizzarsi per far fronte alla duplice possibile assenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Venturino, che si giocherà il posto da titolare con Bryan Zaragoza in un lungo testa a testa.

Gian Piero Gasperini sta apprezzando la sua intraprendenza e la sua imprevedibilità, tant'è che era tentato di farlo scendere in campo dal primo minuto già contro la Cremonese. A conti fatti lo ha convinto più lui dell'ex Bayern Monaco. Il sorpasso nelle gerarchie è vicino, il 19enne scalpita. In un mese è cambiato tutto: da riserva al Genoa a titolare alla Roma. Il calcio è anche questo.