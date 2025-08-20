Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Juventus, McKennie cambia numero di maglia e sceglie il 22. Di Gregorio giocherà con il 16

di Alessio Del Lungo

La Juventus ha comunicato sul proprio profilo X ufficiale il cambio di numero di maglia da parte di due calciatori: Weston McKennie, che indossava il 16, ha deciso di vestire il 22, mentre Michele Di Gregorio, che portava dietro le spalle il 29, da ora in poi avrà il 16. Intanto domenica sera inizierà il campionato dei bianconeri, che sfideranno il Parma alle 20.45 all'Allianz Stadium.

Il mercato della Vecchia Signora potrebbe sbloccarsi definitivamente con l'imminente cessione da parte di Douglas Luiz al Nottingham Forest, visto che libererà un posto a centrocampo per un innesto. Il brasiliano saluterà dopo una sola stagione, mentre non è ancora stato trovato l'acquirente per Dusan Vlahovic: la Juventus chiede circa 20 milioni di euro, ma l'ostacolo maggiore è l'ingaggio del serbo, che percepisce 12 milioni fino al 30 giugno 2026.

Sono Hjulmand, O'Riley e Amrabat i nomi che circolano per la mediana. Comolli deve fare in fretta e trovare un'occasione in questi ultimi giorni di mercato. Lo Sporting CP non intende fare sconti per il capitano ex Lecce, il Brighton apre all'addio del danese, con il Fenerbahce disposta a valutare offerte per l'ex Fiorentina. Nelle prossime ore si capirà in quale direzione vuole andare il direttore generale della Juventus.

