Crisi Juve, numeri impietosi in attacco. Tuttosport: "126 tiri per niente"

Il taglio scelto da Tuttosport sulla Juventus è netto e poggia sui numeri. L’attacco bianconero viene messo sotto accusa da una statistica considerata emblematica: 126 tiri senza risultato, un dato che fotografa in modo impietoso le difficoltà offensive della squadra. Nelle ultime otto partite in cui la Juve non ha trovato la vittoria, secondo il quotidiano torinese, il problemaè andato oltre la semplice sterilità sotto porta.

Il focus si concentra sull’assenza di un vero riferimento offensivo. Le occasioni costruite non mancano, ma vengono disperse da una manovra che fatica a concretizzarsi, anche per scelte obbligate come l’utilizzo di McKennie da centravanti atipico. Una soluzione di emergenza che, sempre secondo Tuttosport, evidenzia come il mercato non abbia fornito risposte adeguate e abbia lasciato scoperto un reparto chiave.

Nel mirino finisce però anche la fase difensiva, definita “sotto processo” per alcune disattenzioni costate punti pesanti. In un contesto generale di difficoltà, la nota positiva è rappresentata da Boga, indicato come uno dei pochi elementi capaci di dare vivacità e imprevedibilità. Ma il quadro che emerge resta chiaro: tanti tiri, poca incisività e una Juventus che paga l’assenza di un vero numero nove.