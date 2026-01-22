TMW Juventus, nessun rilancio previsto per Mateta. Dipende dal Palace, altrimenti En-Nesyri

La Juventus non si presta a rilanci. Come successo con Randal Kolo Muani in estate, quando il calciatore aveva fermamente espresso la propria voglia di tornare a Torino, anche Jean Philippe Mateta rischia di essere il primo obiettivo, ma non centrato. I bianconeri hanno proposto intorno ai 32 milioni fra prestito con diritto di riscatto, mentre l'obbligo è condizionato alla partecipazione alla prossima Champions League. Questo per non essere legati e avere le mani libere di operare diversamente in caso di quinto posto.

Mateta è il primo obiettivo per Luciano Spalletti, ma la sensazione è che se il Crystal Palace non dovesse aprire, ecco che la virata su Youssef En-Nesyri sarà decisa. Questo perché il Fenerbahce, almeno fino a ora, non vuole un obbligo di riscatto, bensì solo il prestito (oneroso) ma il pagamento dello stipendio che, seppur alto, rientra nei canoni bianconeri (5 milioni di lordi euro per sei mesi).

Questo, di fatto, lascerebbe la Juventus 2026-27 con la possibilità di operare senza aggravi economici. Perché se è chiaro che i 23 milioni lordi risparmiati da Dusan Vlahovic sono davvero parecchi da immettere sul mercato, dall'altro la Champions porta dai 60 ai 70 milioni arrivando anche solo ai playoff. Troppo importante centrarla per non avere obblighi economici.