Juventus, non solo Locatelli: anche il capitano della Primavera, Verde, verso il rinnovo

La Juventus mette le basi per il futuro, fra prima squadra e giovani. Se nella squadra di Spalletti viaggia verso il prolungamento di contratto il capitano Manuel Locatelli (fino al 30 giugno 2030), anche il capitano della formazione Primavera, Francesco Verde, potrebbe presto firmare il rinnovo. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola infatti, per il classe 2007 è pronta una proposta per farlo firmare fino al 30 giugno 2028, con opzione per le stagioni successive.

Il centrale ha mostrato una crescita esponenziale nel campionato Under 20 convincendo la dirigenza. Diverse le squadre che si sono già mostrate interessate a lui, così la dirigenza sarebbe pronta a blindarlo. Con un piano preciso per i prossimi passi da fargli fare. Che prevede la promozione nei professionisti nella prossima stagione, quando il difensore entrerà a far parte della formazione Next Gen, come fatto in precedenza da Pedro Felipe, presentato ieri dal Sassuolo.

Per quanto riguarda Locatelli: il suo attuale contratto è a scadenza nel 2028, ma il club potrebbe proporgli di rinnovarlo per un paio di stagioni, con conseguente miglioramento del salario. Approdato a Torino nell'estate 2021, l'ex Sassuolo è alla sua quinta stagione in maglia bianconera. 36 presenze, con 3 gol e 1 assist per lui fra campionato e coppe, in questa stagione.