Parma-Cagliari, i convocati di Cuesta: Suzuki rientra dopo un girone, c'è anche Circati
L’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Parma-Cagliari, in programma quest'oggi alle ore 20:45, allo stadio Ennio Tardini di Parma e valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Come annunciato dal tecnico c'è il ritorno di Suzuki, mentre il giovane Drobnic è escluso e giocherà con la Primavera. Rispetto alla gara contro il Milan, trova spazio Circati, che contro i rossoneri era squalificato. Di seguito le scelte del tecnico maiorchino:
Portieri: Corvi, Rinaldi, Suzuki.
Difensori: Britschgi, Carboni, Circati, Delprato, Mena Martinez, Troilo, Valenti, Valeri.
Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Estévez, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Sørensen.
Attaccanti: Elphege, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino, Strefezza.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.