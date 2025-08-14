Juventus, non solo O'Riley: Bissouma può diventare l'occasione last minute

La Juventus prosegue nella propria ricerca del centrocampista da aggiungere alla rosa a disposizione di Igor Tudor ed in questo senso il nome più caldo delle ultime giornata di mercato è quello di Matt O'Riley del Brighton, con i dirigenti che stanno lavorando all'operazione che si baserà su circa 30 milioni di euro.

Non solo O'Riley però, visto che secondo Tuttosport sfruttando le occasioni degli ultimi giorni di mercato Comolli potrebbe andare all'assalto anche di un secondo mediano: e il profilo da colpo last minute, in questo senso, potrebbe essere quello di Yves Bissouma.

Il centrocampista di proprietà del Tottenham, scrive Tuttosport, ha rotto col tecnico Frank dopo un ritardo all'allenamento e non è stato convocato per la sfida di ieri in Supercoppa Europea col PSG. L'addio al club del nord di Londra è insomma una possibilità più che concreta, anche considerando il contratto in scadenza la prossima estate. Gli Spurs per il suo cartellino continuano però a chiedere 25 milioni di euro, troppi per considerare l'operazione un affare. E così la Juventus aspetterà gli ultimi giorni di mercato, quando le valutazioni dei giocatori in esubero fisiologicamente si abbassano. Il tutto ovviamente dovrà essere supportato dalla vendita degli esuberi bianconeri, da Dusan Vlahovic a Douglas Luiz.