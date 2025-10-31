Serie A, i migliori 5 portieri dopo 9 giornate: riecco Audero e riappare al secondo posto

Di seguito i migliori 5 portieri di Serie A dopo 9 giornate. Si mantiene al comando il cagliaritano Caprile, torna Audero che si rivede in graduatoria direttamente al secondo posto. Tra parentesi le partite a voto:

1. Elia Caprile (Cagliari) 6.67 (9)

2. Emil Audero (Cremonese) 6.60 (5)

3. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.44 (8)

4. Ivan Provedel (Lazio) 6.33 (9)

5. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.33 (9)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)