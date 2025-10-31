Serie A, i migliori 5 portieri dopo 9 giornate: riecco Audero e riappare al secondo posto
Di seguito i migliori 5 portieri di Serie A dopo 9 giornate. Si mantiene al comando il cagliaritano Caprile, torna Audero che si rivede in graduatoria direttamente al secondo posto. Tra parentesi le partite a voto:
1. Elia Caprile (Cagliari) 6.67 (9)
2. Emil Audero (Cremonese) 6.60 (5)
3. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.44 (8)
4. Ivan Provedel (Lazio) 6.33 (9)
5. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.33 (9)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
