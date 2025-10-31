Serie A, i migliori 5 difensori dopo 9 giornate: controsorpasso Dimarco su Spinazzola

Di seguito i migliori 5 difensori di Serie A dopo 9 giornate. Federico Dimarco si riprende il comando controsorpassando Spinazzola. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.61 (9)

2. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.57 (7)

3. Alessandro Bastoni (Inter) 6.50 (8)

4. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)

5. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.43 (7)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)