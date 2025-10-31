La Cremonese è la miglior neopromossa degli ultimi 10 anni, Nicola: "Non mi interessa"

Mister Davide Nicola, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus, ha commentato così la statistica che vede la sua Cremonese come miglior neopromossa degli ultimi dieci anni dopo nove giornate di campionato: "Con grande educazione rispondo che non mi interessa, perché sarebbe incoerente con quanto ho detto prima. Io non ho aspettative se non quelle sul lavoro che voglio svolgere con i ragazzi: siamo contenti che la squadra intrapresa ci aiuti a trovare convinzione, ma siamo consapevoli che tutto cambia dall’oggi al domani e serve confermarsi di partita in partita”.

Analizzando le diverse prestazioni della Cremo, la sua Cremonese è parsa in costante miglioramento…

"Ogni partita è diversa, entrano in gioco caratteristiche e dinamiche diverse e anche noi miglioriamo a forza di allenare i ragazzi affinando le strategie e le situazioni. Tutto è in costante evoluzione, ma io credo che la crescita non sia solo aggiungere qualcosa in più, ma anche farlo con più continuità. Noi dobbiamo essere coscienti del fatto che crescere costa fatica, sacrificio e molto altro, come la capacità di archiviare subito i risultati".

La coppia d’attacco Bonazzoli-Vardy mostra grande intesa. Per il momento sono le opzioni migliori che ha a disposizione?

“In questo momento stanno lavorando bene per la squadra, ma in generale le punte stanno lavorando bene per i compagni, oltre a togliersi le soddisfazioni personali, e devono continuare così. Sin qui abbiamo sempre schierato coppie diverse in avanti e ognuno ha dato il suo contributo”.

