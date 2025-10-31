Ufficiale Colpo di scena in casa Triestina: il presidente Zelenovic si dimette. Un duo al suo posto

Colpo di scena in casa Triestina dove dopo poco più di un mese il presidente Zelenovic ha deciso di dimettersi dal proprio ruolo che aveva assunto lo scorso settembre dopo il passaggio di proprietà del club alabardato. Il suo posto, momentaneamente, sarà occupato dal duo formato da Margiotta e Centner, già presenti nel Consiglio d'Amministrazione del club. Il cambio alla guida non porterà però nessun cambiamento nei programmi come riferito nella nota pubblicata dal club:

"US Triestina Calcio 1918 comunica che Tom Zelenovic ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente del club, richiesta accolta in accordo con il Consiglio di amministrazione.

Il board dirigenziale composto da Marco Margiotta ed Olivier Centner assumerà gli incarichi ricoperti fino ad oggi dal presidente.

US Triestina Calcio 1918, tramite il proprio Consiglio di amministrazione, tiene a sottolineare che nulla cambierà in merito ai correnti progetti di investimento, volti alla crescita del progetto sportivo, al consolidamento del club, al rafforzamento dell’impegno assunto nei confronti della comunità e al legame con la città".