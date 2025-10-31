Kouibaly: "Al Napoli litigavo spesso con Sarri. Una volta hanno dovuto trattenermi..."

Kalidou Koulibaly resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli. In azzurro ha scritto pagine importanti, è diventato un leader. E quando parla del suo passato in Italia lo fa sempre col sorriso. Il difensore senegalese, oggi all'Al Hilal, si è espresso così al podcast “Zack en Roue Libre”: "Sarri? Con lui “fuoco e acqua”. Litigavamo tutto il tempo. All’inizio io avevo 23-24 anni, non capivo cosa volesse. Ma aveva capito che doveva “confondermi” per farmi dare il massimo. Aveva sempre qualcosa da dire, anche quando facevo una grande partita.

Non voglio svelare cosa mi dicesse, ma vi giuro che per un ragazzo giovane era scioccante. Più volte i miei compagni mi hanno dovuto trattenere. Pepe Reina mi tranquillizzava. Una volta, tornato dalla nazionale, mi disse: “Oggi sei tu o tuo fratello che gioca?”. Gli chiesi spiegazioni e lui mi disse che quando si va in Africa si fanno viaggi di sette ore e poi tornano a giocare i ‘fratelli’, che in pratica non eravamo noi. Gli dissi che avrebbe potuto mettermi in panchina, e invece mi fece giocare. Quando è partito, però, ho capito davvero quanto mi apprezzasse".

Ieri, in un'altra intervista a La Gazzetta dello Sport, Koulibaly aveva raccontato di quando il Manchester United offrì 100 milioni per strapparlo al Napoli: "Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Ancelotti arriva e mi dice: 'Sono venuto qui per vincere il campionato: tu cosa vuoi fare?'. E gli rispondo: 'Io voglio andar via, perché?'. Mi dice di sapere dell’offerta, ma che non sarei partito altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo".