La Juventus passa in vantaggio a Lecce: gran schema da punizione, a segno McKennie
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 18:36Serie A
autore Pierpaolo Matrone
25.10.2026 18:36Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
La Juventus si porta in vantaggio al Via del Mare, beffando il Lecce con un bello schema da calcio di punizione. Douglas Luiz scodella la sfera sulla barriera. Scatta bene Weston McKennie, che arriva prima di tutti e col destro infila Falcone.
Articoli correlati
Lecce-Juventus 0-2, le pagelle: McKennie si sblocca, Douglas Luiz è il faro. Flop Kolo Muani
Serie A, la classifica aggiornata: la Juve stacca il Napoli e aggancia il Frosinone
Juventus, Spalletti in conferenza dopo la sfida con il Lecce
Lecce, Di Francesco in sala stampa dopo la sfida con la Juventus
Altre notizie Serie A
Oggi
20:07 Serie ATMW
TMWDouglas Luiz non era un bidone: Spalletti rilancia un altro flop di mercato della Juventus
20:01 Serie A
Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce
20:00 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Abbiamo preparato la partita con consapevolezza. Faremo un'ottima gara"
19:52 Serie A
I tifosi della Fiorentina disertano la trasferta ma protestano in Lega: “Questo calcio non ci appartiene”
19:45 Serie ATMW
TMWIl Milan lancia Sankhoun Diawara: 190 cm, 20 anni e quel soprannome che incuriosisce tutti
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi