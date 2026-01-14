Juventus, per Mingueza c'è il muro Celta: arduo convincere i galiziani a liberarlo subito

La Juventus sta provando seriamente a capire che margini ci siano per arrivare subito a Oscar Mingueza, laterale destro classe ‘99 di proprietà del Celta Vigo, capace di adattarsi anche sulla corsia mancina. Il giocatore è stato visionato personalmente dal d Ottolini a Siviglia, al Sánchez-Pizjuán, durante l'ultima sfida di Liga, come noto. Il ragazzo ha già dato totale disponibilità per un trasferimento a Torino in questa finestra di gennaio, forte di un contratto in scadenza a giugno che non intende rinnovare con il club spagnolo.

Ma la strada per il trasferimento in inverno resta in salita: il Celta Vigo non intende liberarlo adesso senza un indennizzo significativo, preferendo quasi il rischio di perderlo a parametro zero tra pochi mesi. Sulla trattativa pesa inoltre la "spada di Damocle" degli accordi con il Barcellona, club in cui Mingueza è cresciuto: i blaugrana detengono infatti il 50% sulla futura rivendita, un dettaglio che spinge il Celta a temporeggiare per non vedere dimezzato un incasso già esiguo, fa sapere Tuttosport.

Oltre al fattore economico, gli spagnoli avrebbero difficoltà a individuare un sostituto all'altezza a prezzi di saldo in pieno gennaio. Sebbene la Juventus possa rimandare il tesseramento a luglio, Ottolini sta cercando di forzare la mano per accontentare subito Luciano Spalletti, che è alla ricerca di un giocatore duttile per rinforzare il reparto difensivo già nel breve periodo.