Juventus, Perin preme per andare al Genoa: il club valuta tre sostituti

Alla Continassa Mattia Perin è diventato molto più di un semplice secondo portiere. Luciano Spalletti lo ha definito “l’influencer dello spogliatoio”, riconoscendogli un peso specifico importante all’interno del gruppo. Nonostante questo, il classe ’92 ha espresso con chiarezzza la volontà di tornare a giocare con maggiore continuità e il Genoa rappresenta oggi la sua priorità.

De Rossi lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per la porta e la Juventus, pur avendo provato a trattenerlo, ha preso atto della situazione. Il dialogo con il club rossoblù è avviato, ma alla Continassa non si guarda solo al risparmio sul monte ingaggi: l’obiettivo è ottenere anche un indennizzo economico. Parallelamente la dirigenza valuta il possibile sostituto di Michele Di Gregorio, con Leali, Livakovic e Mandas tra i profili monitorati. Lo riporta Tuttosport.