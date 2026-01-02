La Juventus fa sul serio per Schlager: il club riflette se anticipare il suo arrivo a gennaio

Niente da fare, il Marsiglia continua a fare muro per Pierre-Emile Hojbjerg e la Juventus dunque deve cercare un'altra soluzione. Il regista dell'OM è il preferito dei bianconeri, ma De Zerbi e Benatia non sembrano lasciare aperture per l'ex Tottenham e di conseguenza i dirigenti della Vecchia Signora stanno sondando altri terreni per accontentare Luciano Spalletti e rendere la rosa più competitiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società sta riflettendo sulla possibilità di anticipare l'arrivo di Xaver Schlager a gennaio. L'austriaco ha il contratto in scadenza con il Lipsia e non ha accettare il rinnovo perché vuole provare un'esperienza differente. L'obiettivo della Juventus è battere la concorrenza, mentre Guido Rodriguez rimane sullo sfondo: i contatti per il centrocampista del West Ham sono stati confermati.

Schlager in carriera vanta 107 presenze e 11 gol con il Salisburgo, 92 gettoni e 4 reti con il Lipsia, 81 apparizioni e 3 centri con il Wolfsburg, 46 partite e 7 gol con il Liefering e un incontro con la seconda squadra dei Lupi. Inoltre è sceso in campo 49 volte con l'Austria, segnando 4 gol. A queste ci sono da aggiungere le gare a cui ha preso parte con le nazionali giovanili.