Juventus, Yildiz ha ricevuto alla Continassa il premio come mvp del mese di gennaio dall'AIC

Kenan Yildiz ha vinto il premio come calciatore del mese AIC per la Serie A nel mese di gennaio. Nel pomeriggio di oggi il 10 della Juventus ha ricevuto il premio all'interno del JTC alla Continassa, col Direttore Generale dell'AIC Gianni Grazioli che glielo ha consegnato.

In campionato il turco ha messo insieme nel mese di gennaio 5 presenze con 2 gol all'attivo e tante partite da protagonista, a cui aggiungere anche due apparizioni in Champions League.