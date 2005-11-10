Juventus, seduta di rifinitura alla Continassa: Celik a parte. Boga si è unito al gruppo

Seduta di rifinitura alla Continassa per la Juventus che domani sera affronterà il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League. Dopo il 5-0 al NEC nella gara di esordio nella competizione europea i bianconeri andranno a caccia del bis, per proseguire nel migliore dei modi il cammino in campo internazionale, con Luciano Spalletti che ha diretto l'allenamento prima della partenza per la Spagna.

Celik a parte

Zeki Celik non ha lavorato con il resto del gruppo ed è quindi in dubbio per la gara di domani, mentre Jeremie Boga, dopo un iniziale lavoro individuale si è unito al resto del gruppo.