Juventus, seduta di rifinitura alla Continassa: Celik a parte. Boga si è unito al gruppo

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Juventus, seduta di rifinitura alla Continassa: Celik a parte. Boga si è unito al gruppoTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 11:29Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
14.10.2026 11:29Serie A
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Seduta di rifinitura alla Continassa per la Juventus che domani sera affronterà il Celta Vigo nella seconda giornata di Europa League. Dopo il 5-0 al NEC nella gara di esordio nella competizione europea i bianconeri andranno a caccia del bis, per proseguire nel migliore dei modi il cammino in campo internazionale, con Luciano Spalletti che ha diretto l'allenamento prima della partenza per la Spagna.
Celik a parte
Zeki Celik non ha lavorato con il resto del gruppo ed è quindi in dubbio per la gara di domani, mentre Jeremie Boga, dopo un iniziale lavoro individuale si è unito al resto del gruppo.
Fonte: da Torino, Camillo Demichelis
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