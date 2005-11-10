Como, nuvola grigia su Kean: salterà la Fiorentina e rischia uno stop di 2-3 settimane

Il ritorno nello stadio che è stato suo per due stagioni è costretto a slittare, ma al momento non è nemmeno certo quando Moise Kean rientrerà in campo. L'attaccante del Como salterà la sfida di Champions League contro il Feyenoord a causa dei persistenti problemi alla tibia, che avevano già segnato il finale della scorsa stagione da giocatore viola. E secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, il classe 2000 mancherà anche nel big match di domenica contro la Fiorentina.

L'origine dello stop e i dubbi

Il guaio fisico di Kean nasce da una botta rimediata in Nazionale contro la Francia, acciacchi portati avanti prima di lasciare il ritiro di Roberto Mancini e compagni prima della sfida vinta contro la Turchia. Si tratta di un fastidio già vissuto a Firenze che il Como spera di risolvere in via definitiva, valutando se optare per il semplice riposo o se ricorrere a un intervento chirurgico.

Le tempistiche e cosa rischia

Stando a quanto riferito, inoltre, si parlerebbe di uno stop stimato tra le 2 e le 3 settimane. Questa situazione lascia Moise Kean in forte dubbio anche per il successivo impegno europeo in programma dopo la trasferta di Firenze, ovvero la prestigiosa sfida di Champions League contro il Manchester United.