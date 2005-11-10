Prosegue l'onda lunga di Perugia-Vado, Tarabotto: "Godo di più ad aver dato fastidio"

Continua l'onda lunga delle reazioni alle pesanti parole di accusa rilasciate dal presidente del Perugia, Alessandro Gaucci, dopo il ko interno contro il Vado.

Dopo la presa di posizione dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA) per bocca del suo presidente Francesco Massini che ha aperto le porte ad uno strascico che giudiziario della situazione, si è fatto sentire anche Franco Tarabotto, presidente del Vado, che attraverso le colonne de Il Secolo XIX, ha affermato:

“Abbiamo vinto a Perugia, abbiamo espugnato lo stadio Renato Curi e da altre parti avrebbero celebrato questo successo. So che dà fastidio quando il Vado va bene e io per questo godo ancora di più. Questa, da una parte è la mia debolezza, ma anche la mia forza. So che posso fare come penso e come voglio che tanto non interessa a nessuno. Non ho pressioni da parte di nessuno.

Riolfo ha fatto cambiare passo alla squadra in modo incredibile e finora le ha indovinate tutte. Non mi sobbarco le trasferte lunghe perché poi non ho voglia di mettermi in macchina di notte. Un po’ mi agito anche a casa, ma sono sereno. Abbiamo assistito a una bella partita contro una squadra forte che può contare su giocatori di categoria superiore, ma noi siamo stati bravi, molto bravi. Devo fare i complimenti a tutti. Non posso fare un nome perché fare un torto a tutti gli altri ragazzi”.