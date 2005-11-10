Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 00:04Serie B
autore Daniel Uccellieri
14.10.2026 00:04Serie B
La Sampdoria prepara la sfida con l’Arezzo: differenziato per Conti, prosegue il recupero di Esposito e Meijer.
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La Sampdoria si prepara a ricevere l’Arezzo, prossimo avversario al “Ferraris” domenica sera (calcio d’inizio ore 19.30). Forza in palestra e trasformazione sul campo superiore del “Mugnaini” sotto forma di esercitazione tecnica e mini-torneo con sponde per i blucerchiati disponibili agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff. Lavoro differenziato sul campo per Francesco Conti; proseguono invece i rispettivi iter di recupero Salvatore Esposito e Bjorn Meijer. Percorso riabilitativo per i lungodegenti Nikola Sekulov, Danel Sinani e Mattia Viti.
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