Catania, depositata l’istanza per la gara sul marchio storico: si parte il 15 ottobre

Il Catania ha formalizzato il proprio ingresso nella corsa per riprendersi il marchio storico del Calcio Catania. Il club rossazzurro ha infatti già depositato l’istanza per partecipare alla gara competitiva che prenderà il via giovedì 15 ottobre. La società lo ha reso noto con un comunicato diffuso nella serata di ieri, precisando di avere “già depositato regolare istanza di partecipazione alla gara competitiva per l’acquisizione del marchio Calcio Catania, che inizierà giovedì 15 ottobre”.

Il passo formale dopo i pieni poteri a Grella

Il deposito dell’istanza è il passaggio che precede l’avvio della procedura. Alla fine di settembre il CdA del Catania aveva conferito al vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella i pieni poteri operativi e gestionali per la gara. Il club aveva definito l’incarico utile alla “prossima gara competitiva relativa all’acquisizione dello storico marchio del Calcio Catania”.

Il percorso: dalla manifestazione d’interesse all’asta pubblica

Il marchio è in capo alla curatela dopo il fallimento del vecchio club. Il Catania aveva presentato una prima manifestazione d’interesse il 12 gennaio 2024 e il 25 giugno scorso una nuova proposta irrevocabile d’acquisto. A luglio è arrivata la certezza che la curatela avrebbe indetto un’asta pubblica. Lo scorso 23 settembre l’avvocato Dario Motta, legale del club, aveva ribadito la linea in un’intervista a La Sicilia: “Parteciperemo all’asta e faremo di tutto per acquisire il logo”. Sui possibili rivali aveva spiegato che il club non era a conoscenza di altri soggetti interessati, ma ne prendeva atto.

Un marchio che vale anche sul piano commerciale

Per la dirigenza etnea il marchio non ha solo un valore identitario. Secondo Motta, i vertici hanno sempre voluto acquisirlo “non solo per custodirne la tradizione ma anche per ricambiare l’affetto e il calore dei nostri tifosi che ci tengono tanto”. Il legale aveva aggiunto: “Il logo possiede anche importanti potenzialità di natura commerciale”.

Giovedì si capirà se la corsa vedrà altri concorrenti oltre al Catania.