Rifinitura Milan prima del Salisburgo: out Chukwueze, presente Bondo (ma non è convocabile)TMW
Tommaso Bonan
Archiviato - non senza polemiche - il pareggio in campionato contro il Sassuolo, per il Milan torna l'appuntamento con l'Europa League. Avversario di turno il Salisburgo, domani in trasferta, con la squadra rossonera che in mattinata è scesa in campo a Milanello per la consueta rifinitura di vigilia.
Out Chukwueze, c'è Bondo (non schierabile in Europa League)
Assenti ovviamente gli infortunati di lungo corso, Saelemaekers e Gabbia, oltre a Chukwueze: l'esterno d'attacco accusa un leggero affaticamento ma dovrebbe comunque rientrare nella lista dei convocati di mister Amorim. Presente anche Warren Bondo, da poco reintegrato nella rosa della prima squadra milanista ma che comunque non potrà giocare domani in quanto non inserito in lista UEFA.Nota a margine, ad inizio allenamento "tunnel di schiaffi" da parte dei compagni di squadra per Pavlovic, un modo per festeggiare il rinnovo di contratto col Milan firmato nella giornata di ieri dal difensore.