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Napoli, notte da dimenticare a Villarreal: zero punti in Champions e nuovi segnali d'allarme

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
14.10.2026 00:53I fatti del giorno
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Gli azzurri cadono 3-1 in Spagna e restano fermi a zero punti dopo due giornate. Allegri: "Una squadra non si deve sfaldare così".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla ripartenza contro il Frosinone a un'altra notte europea da dimenticare. Il Napoli perde 3-1 sul campo del Villarreal e incassa la seconda sconfitta consecutiva in Champions League dopo l'1-0 subito dall'Arsenal al Maradona. Eppure la serata era cominciata diversamente: vantaggio di Rrahmani, occasioni per McTominay e soprattutto il palo di Hojlund per sfiorare lo 0-2. Poi l'errore di Politano spalanca la porta al pareggio di Mikautadze e cambia completamente la partita. Mourino completa la rimonta pochi minuti dopo, Oluwaseyi firma il tris nel finale. Ma è soprattutto la ripresa a preoccupare: un Napoli spento, incapace di reagire e troppo fragile quando il Villarreal alza il ritmo.

Allegri non nasconde i problemi: "Non possiamo sfaldarci così"

Nel dopopartita Sky, Massimiliano Allegri insiste soprattutto sulla gestione dei momenti: "Le partite di Champions sono così, devi fare meno errori possibili. Non possiamo concedere il secondo gol, le partite di Champions vanno giocate in un altro modo". Il tecnico non accetta soprattutto il crollo successivo: "Una squadra che conosce le proprie qualità non si deve sfaldare come nel secondo tempo. Bisogna fermarsi e riflettere". Allegri individua anche una delle azioni simbolo della serata, quella del 2-1: "Dovevamo essere più reattivi a chiudere sul tiratore, ma prima abbiamo fatto quattro passaggi senza senso di un metro dando tempo a loro di venirci a pressare".

Napoli, torna il problema dell'equilibrio: ora serve una reazione

Il 3-0 al Frosinone aveva restituito fiducia, ma Villarreal riporta in superficie diversi interrogativi. Anche De Bruyne ha vissuto una serata molto negativa e il Napoli, soprattutto dopo l'intervallo, ha perso distanze e lucidità. Allegri mette il problema al centro della sua analisi: "Da inizio campionato abbiamo tante situazioni offensive, ma dietro subiamo troppo e dobbiamo trovare equilibrio". E ancora: "Tutti questi gol impongono una maggiore attenzione difensiva". La classifica europea adesso dice zero punti dopo due giornate, ma il tecnico non considera compromesso il cammino: "Abbiamo tutte le possibilità per passare il turno". Prima, però, servirà ritrovare quella solidità che in Spagna è venuta meno proprio nel momento più difficile.

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