Huijsen torna a Roma. Portato nella Capitale da Mourinho, oggi è la colonna da 60 milioni

Ha giocato solo sei mesi alla Roma, voluto da José Mourinho cher però non è riuscito a goderselo. E ora che ha ritrovato lo Special One è protagonista anche al Real Madrid: Dean Huijsen torna all'Olimpico per la prima volta da avversario e lo fa con un'altra maturità.

Alla Roma grazie alla chiamata di Mourinho

Il suo trasferimento nella Capitale nel gennaio 2024 arrivò tra lo stupore generale, considerando che giocava nella squadra U23 della Juventus. Il fil rouge tra Mou e il giovane difensore è stato il padre di Huijsen, Donny, che è stato giocatore sotto Louis van Gaal, tecnico del quale Mourinho è stato vice al Barcellona. Nonostante l'emergenza in difesa della Roma e appena 12 minuti in A dell'ispano-olandese, lo Special One vede oltre e lo convince a trasferirsi in prestito. Con buona pace del Frosinone, che aveva già l'accordo con la Juventus. Mourinho l'ha voluto, ma ha fatto in tempo a schierarlo in tre occasioni, tra cui un derby di Coppa Italia da titolare, causando il rigore decisivo per i biancocelesti, prima di essere esonerato.

Pagato 62.5 milioni dal Real Madrid

Se l'è ritrovato quest'estate come giocatore da 62.5 milioni di euro. In mezzo un anno alla grande al Bournemouth e una prima stagione dove è riuscito a strappare spesso una maglia da titolare, pur venendo frenato spesso dagli infortuni. Quest'anno è imprescindibile nel progetto dei blancos, al netto di qualche passo falso come l'espulsione rimediata nel derby e che gli ha fatto saltare l'ultima partita contro il Villarreal. A Roma sarà a maggior ragione motivato e anche più più riposato degli altri.