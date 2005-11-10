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Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
14.10.2026 00:49I fatti del giorno
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude la prima serata della seconda giornata nella League Phase della Champions League 2026/27. Serata amara per le italiane con il doppio ko di Inter e Napoli contro Club Brugge e Villarreal. Ne risente anche la classifica dove le squadre di Chivu e Allegri sono attardate. Ecco di seguito la classifica aggiornata in Champions League e i risultati.

La classifica aggiornata della League Phase in Champions League

1. Barcellona 6 punti (differenza reti +7)
2. Sporting 6 (+4)
3. Arsenal 6 (+4)
4. Bayern Monaco 4 (+5)
5. PSG 3 (+5)
6. Como 3 (3)
7. Manchester United 3 (+2)
8. Stoccarda 3 (+2)
9. Manchester City 3 (+2)
10. Villarreal 3 (+1)
11. Aston Villa 3 (+1)
12. Betis 3 (+1)
13. Atletico Madrid 3 (+1)
14. Borussia Dortmund 3 (+1)
15. Liverpool 3 (+1)
16. Real Madrid 3 (+1)
17. AEK 3 (+1)
18. Club Brugge 3 (0)
19. Lens 3 (-1)
20. Lipsia 3 (-2)
21. Sabah 3 (-2)
22. Shakhtar D. 1 (0)
23. Roma 1 (0)
24. Fenerbahce 1 (0)
25. PSV 1 (-1)
26. Viking 1 (-2)
27. LASK 0 (-1)
28. Inter 0 (-2)
29. Porto 0 (-2)
30. Slavia Praga 0 (-3)
31. Napoli 0 (-3)
32. Lille 0 (-4)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Galatasaray 0 (-5)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)

I risultati in Champions League:
Martedì 13 ottobre 2026
Lens-Sporting Lisbona 0-2
22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0
49' Parris (S), 88' Mickels (S)
Arsenal-Lille 3-0
64' Timber (A), 67' Eze, (A), 71' Saka (A)
Atletico Madrid-Manchester United 2-0
1' Barrios (A), 79' Lookman (A)
Inter-Club Brugge 3-4
44' e 81' Lautaro Martinez (I), 30' rig., 63' e 74' Tresoldi (CB), 87' Vermant (CB), 90+3' Bonny (I)
Galatasaray-Barcellona 1-4
28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' F. Lopez (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0
75' Gruda (L)
Viking-Bayern Monaco 3-3
2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 54' rig. e 60' Kane (B), 71' L. Diaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1
8' Rrahmani (N), 23' Mikautadze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi

Mercoledì 14 ottobre 2026
18:45 Feyenoord-Como
18:45 LASK-Liverpool
21:00 Roma-Real Madrid
21:00 Aston Villa-Fenerbahce
21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene
21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund
21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain
21:00 Real Betis-Porto
21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda

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